Gran Galà della Castagna d'Oro di Frabosa Sottana: presentata in Regione l'edizione 2024

Oggi - mercoledì 2 ottobre - è stato presentato in Regione Piemonte, il Gran Galà della Castagna d’Oro che si svolgerà il 5 ed il 6 ottobre a Frabosa Sottana.



“Sono molto soddisfatto di aver accolto nell’Ufficio di presidenza la presentazione di uno degli eventi più importanti del Piemonte e quindi del Cuneese - ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia -, per ribadire che noi, come istituzione, vi sosteniamo e vi siamo vicini. Voglio innanzi tutto ringraziare il presidente dell’Associazione Turistica Mondolè, Paolo Bruno che, insieme alla sua squadra, ogni anno si impegna per organizzare il Gran Galà della Castagna giunto ormai alla sua 36esima edizione. Quando un evento viene ripetuto da così tanto tempo e continua ad avere, anzi ad aumentare i consensi, significa che dietro c’è un lavoro incredibile, attento e costante svolto non solo con la testa ma anche con il cuore”.



“Frabosa Sottana è un piccolo comune - ha ribadito Graglia - che ha saputo trasformare un prodotto tipico delle nostre valli, come la castagna, in un volano economico con un’importante ricaduta sul territorio in termini culturali e turistici. Complimenti - ha concluso il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia - per i grandi personaggi dello sport, dello spettacolo e della cultura che anche quest’anno siete riusciti a coinvolgere. Buon Galà a tutti”.



La Castagna d’oro sarà consegnata domenica 6 ottobre a Julio Velasco, Nadia Battocletti, Alice D’Amato, Francesco Bocciardo, Elisa Longo Borghini e Franco Bragagna.