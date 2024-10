Pieve di Teco, domenica torna l'appuntamento con “Castagne & motori”: una giornata all'insegna di sport, buon cibo e tradizioni

A Pieve di Teco tornano protagoniste le iniziative che uniscono lo sport, il buon cibo e le tradizioni. Tutto pronto infatti, per la 2° edizione di “Castagne & motori” in programma domenica 6 ottobre: dalle 9 alle 18 lungo corso Ponzoni i visitatori troveranno un mercatino tematico e numerosi stand gastronomici del territorio. I più piccini invece, potranno divertirsi con i gonfiabili.

Lungo Piazza Cavour, Corso Mario Ponzoni, Piazza Carenzi e Piazza Benso saranno esposte autovetture e moto d’epoca , fuoristrada e Harley Davidson. Le protagoniste della giornata saranno le caldarroste che potranno essere gustate con un ottimo vin brulè e del panfritto.

L’evento è organizzato dall’associazione MD International e gode del patrocinio del Comune di Pieve di Teco. Chi vorrà prendere parte all’iniziativa con il proprio mezzo può effettuare la quota d’iscrizione direttamente all’ingresso del paese in Corso Ponzoni e ciò prevede l’omaggio di un buono per la prima colazione. Ad ogni partecipante verrà rilasciato relativo tagliando utile per l’estrazione finale dove sono previsti numerosi premi. Possono partecipare tutti i mezzi le cui caratteristiche corrispondano a quelle illustrate sulla locandina.

“Castagne & motori” è organizzato in collaborazione con il Team ‘Sgasando’ che ha previsto un giro panoramico dedicato alle auto nonché la possibilità di realizzare un reportage fotografico. Gli ingredienti quindi, per una giornata all’insegna del sano divertimento ci sono tutti.

Per info e prenotazioni si può telefonare ai numeri 389-5142805 (Ivan), 338-8299840 (Wolfango).