Festa di inizio stagione per i giovani atleti del Judo Kodokan Cuneo

La scorsa domenica 28 settembre 2024, si è tenuta una bella festa presso il parco Grandis di Borgo San Dalmazzo per celebrare l’inizio della nuova stagione sportiva del Judo Kodokan Cuneo. Questo evento ha rappresentato un momento di grande importanza per tutti i partecipanti, dando l’opportunità ai ragazzi di conoscersi meglio, incontrare le famiglie degli altri judoka e rafforzare lo spirito di comunità che il judo insegna. I giovani atleti si sono divertiti moltissimo, partecipando a varie attività e giochi organizzati per l’occasione, creando ricordi indimenticabili.

Il Judo Kodokan Cuneo, con sede presso il Palazzetto di Borgo San Giuseppe, è noto per promuovere non solo lo sviluppo fisico dei ragazzi, ma anche la loro crescita personale e sociale. Il judo, infatti, è molto più di uno sport: è una vera e propria scuola di vita che insegna valori fondamentali come il rispetto, la disciplina, la perseveranza e l’autocontrollo.

Questi valori hanno radici profonde nella storia del judo, che risale a Jigoro Kano, il fondatore di questa disciplina. Nel 1882, Kano aprì il primo dojo, chiamato Kodokan, a Tokyo. Il Kodokan non era solo un luogo per l’insegnamento delle tecniche fisiche, ma una scuola dove si vivevano e si insegnavano i principi etici del judo: rispetto, coraggio, sincerità, onore, modestia, gratitudine, autocontrollo e amicizia. Kano credeva fermamente che il judo potesse contribuire alla formazione di individui migliori e più responsabili, capaci di affrontare le sfide della vita con determinazione e integrità.

La festa di domenica scorsa ha incarnato perfettamente questi valori, offrendo ai ragazzi un ambiente sicuro e stimolante dove poter crescere e imparare insieme. Per chi fosse interessato a scoprire di più su questa disciplina e magari iscrivere i propri figli, è ancora possibile partecipare a lezioni di prova chiamando il numero 347-2356469.

Le lezioni si tengono presso il Palazzetto sportivo di Borgo San Giuseppe, un luogo attrezzato e accogliente dove i ragazzi possono allenarsi in tutta sicurezza.