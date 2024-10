(Adnkronos) - Al via il 68° Congresso nazionale degli ingegneri d’Italia ‘Svolte - Ingegneria per governare il cambiamento’, che quest’anno che si terrà Siena fino al 4 ottobre presso la Fortezza Medicea, organizzato, oltre che dal Consiglio nazionale degli Ingegneri, dagli Ordini degli Ingegneri di Grosseto e Siena.

L’intelligenza artificiale nel rapporto con i professionisti, la transizione 5.0 e la robotica come paradigma del cambiamento nell’industria e ancora, la sfida della rigenerazione abitativa nel segno della sostenibilità e l’urgenza di politiche per la tutela del territorio. Sono queste alcune delle priorità che saranno messe all’attenzione dell’agenda del Paese dal professionisti in occasione del Congresso.