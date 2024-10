Biscaro (geometri): "Sostenibilità necessità che parte da sensibilità professionisti progettisti"

(Adnkronos) - "All'interno della modifica del Pnrr che è stata presentata alla Comunità europea sono stati inseriti dei criteri che ci fanno pensare che la sostenibilità ambientale è ormai diventata una necessità che deve partire da una sensibilità dei professionisti progettisti. Noi quindi non dobbiamo imporre il cambiamento ma dobbiamo governarlo, cogliendo le opportunità che ci sta dando il mercato, dal punto di vista lavorativo e nell'ottica di far crescere la società". A dirlo Paolo Biscaro, presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, intervenendo al 68° Congresso nazionale degli ingegneri d'Italia, in corso a Siena.