Juric “Non abbassiamo guardia, con l’Elfsborg sarà una battaglia”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi piace molto quello che fa Hiljemark all'Elfsborg. E' quello che faceva a Genoa. Le partite che ho visto mi sono piaciute; sono una squadra che ha valori, attaccanti e quinti importanti. Sarà una battaglia. Non è il momento di abbassare il livello, la voglia del gruppo deve essere massimo. Sono contento della prima settimana, siamo una squadra forte e dobbiamo affrontare la partita nel modo giusto". Queste le parole dell'allenatore della Roma, Ivan Juric, alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Elfsborg. "In campionato siamo partiti male. In queste ultime due partite abbiamo recuperato un pò di terreno - ha proseguito il tecnico giallorosso -. Adesso abbiamo l'ultima partita a Monza, che è fondamentale per chiudere questo ciclo. Però vogliamo fare bene anche in Europa come contro l'Athletic Bilbao. La mia intenzione è quella di utilizzare più rosa possibile per essere sempre competitivi. Alla lunga tutte queste partite si pagano e noi dobbiamo essere lucidi nelle scelte", ha poi concluso il tecnico. Per lui elogi dal capitano Lorenzo Pellegrini. "MisterJuric ha capito benissimo la situazione. E' arrivato in un momento di profonda tristezza, perchè la squadra non si aspettava il cambio di allenatore. Siamo stati fortunati a trovare un uomo, oltre che un professionista, che ha saputo capirci e trasformare questo stato d'animo in voglia di cambiare le cose. Siamo comunque soddisfatti di quello che stiamo facendo", ha detto Pellegrini. - Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).