Liverpool-Bologna 2-0, Mac Allister e Salah in gol

LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sconfitta senza demeriti per il Bologna di Vincenzo Italiano, che cade all'Anfield per 2-0 contro il Liverpool ma giocando una partita all'altezza del palcoscenico europeo della Champions League. Partita gagliarda da parte dei rossoblu, decisa però dalle reti di Mac Allister e Salah, una per tempo. Inizio di personalità da parte del Bologna, con Dallinga che troverebbe il gol al 9', con lo scavetto che batte Alisson, ma il tutto in posizione irregolare. Squillo rossoblu al quale il Liverpool risponde all'11' con la rete del vantaggio: letale l'inserimento in area di Mac Allister, che servito con i tempi giusti da Salah deve solo spingere in porta il pallone dell'1-0. Euforia della squadra di Italiano frenata dal cinismo degli uomini di Slot, che cinque minuti andrebbero nuovamente in gol con Nunez, ma è nuovamente l'assistente dell'arbitro a fermare tutto per fuorigioco. Fase di sbandamento iniziale dalla quale però il Bologna riesce ad uscire bene, colpendo prima un palo esterno con Ndoye, poi con il tiro potente di Urbanski respinto bene da Alisson. Partita viva ad Anfield, anche in avvio di ripresa, con il Bologna pericoloso al 55' grazie alla conclusione d'interno mancino di Orsolini, che da buona posizione però non indirizza bene il pallone. Equilibri che tengono in piedi il parziale fino al 75', quando Salah parte dalla sinistra e col suo mancino disegna la traiettoria a giro sulla quale Skorupski non può nulla. Raddoppio Liverpool e gara in discesa, almeno dal punto di vista del risultato, con un Bologna che non demorde, continuando a farsi sentire in mezzo al campo, ma senza riuscire a segnare un gol che probabilmente avrebbe meritato. Si chiude così la sfida di Anfield, con la seconda vittoria del Liverpool - dopo quella dell'esordio a San Siro contro il Milan - e una sconfitta, seppur senza demeriti, da parte degli emiliani.- Foto Image -(ITALPRESS).