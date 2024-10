Michael Schumacher per la prima volta in pubblico dopo 11 anni?

(Adnkronos) -

Michael Schumacher sarebbe apparso in pubblico per la prima volta da quando nel dicembre 2013 rimase gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Méribel. E' quanto riportano i media tedeschi, nonostante non ci siano video e foto a testimoniare l'evento, né dichiarazioni in merito da parte della famiglia Schumacher.

L'occasione era molto speciale: il matrimonio della primogenita del pilota, Gina Maria, nella villa di famiglia a Maiorca. Una cerimonia e una festa blindatissima: la stampa tedesca riporta che, proprio per tutelare la privacy dell'ex pilota, agli ospiti sia stato vietato di accedere con smartphone e dispositivi in grado di filmare o scattare fotografie.

Da quando, nel 2014, Schumacher uscì dal coma e tornò a casa, sua moglie Corinna ha impedito l'accesso a chiunque non fosse più che fidato. Ecco perché da allora quasi nessuno ha più visto il campione di Formula 1 e non si hanno notizie ufficiali sul suo stato di salute. Sempre secondo la stampa tedesca, a questo esiguo numero di persone è stata in questi giorni aggiunta la modella danese Laila Hasanovic, fidanzata di Mick Schumacher, secondogenitori di Michael e Corinna. Sembra che anche il giovane pilota si sposerà a breve.