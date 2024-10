Sinner e Alcaraz, prima avversari e poi compagni di viaggio

(Adnkronos) -

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz prima avversari e poi compagni di viaggio. L'azzurro e lo spagnolo, protagonisti della finale del torneo Atp 500 di Pechino, dopo il match sono saliti in aereo per volare a Shanghai, dove è già iniziato il Masters 1000.

Sinner e Alcaraz hanno lasciato la capitale insieme e, dopo saluti e risate in aeroporto, hanno raggiunto Shanghai con un volo privato, come documenta la foto pubblicata su Instagram da Simone Vagnozzi, coach dell'azzurro. Volti distesi e sorrisi in entrambi i gruppi: Alcaraz festeggia il trionfo con Juan Carlos Ferrero, Sinner si rilassa con Vagnozzi e con i nuovi membri del team, il fisioterapista Ulises Badio e il preparatore atletico Marco Panichi.

La foto e i video, semmai fosse necessario, evidenziano gli ottimi rapporti tra i due atleti, consolidati anche dalle dichiarazioni dei giocatori dopo la finale di oggi: elogi reciproci e parole di stima in vista della prossima sfida. Un attestato importante soprattutto per Sinner, che in questi giorni ha raccolto dimostrazioni di sostegno da parte di colleghi - da Novak Djokovic a Daniil Medvedev - mentre deve convivere con il ricorso presentato dalla Wada per il caso doping legato all'assunzione accidentale di Clostebol.

I due big esordiranno a Shanghai al secondo turno. Tra oggi e domani sono in programma match del primo round del torneo. Sinner e Alcaraz sono nella stessa metà del tabellone, nella parte alta, e si potrebbero incontrare in semifinale. Il numero del mondo debutta contro il giapponese Taro Daniel, Alcaraz invece trova il cinese Juncheng Shang.