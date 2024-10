Cuneoginnastica: la sezione Ritmica riapre con il botto la stagione agonistica

Riparte con 5 medaglie, 4 argenti e 1 bronzo, la stagione agonistica del settore di ritmica della Asd Cuneoginnastica.

A rompere il ghiaccio, sabato 21 settembre, è stata Sofì Myftaraj che nel campionato di massimo livello Gold, nella categoria A3, sale subito sul terzo gradino del podio. Quattro esercizi, corpo libero, fune, clavette e nastro, una gara precisa, nella quale Sofì ha dimostrato tutto il suo valore tecnico. Quinta al secondo appuntamento, Sofì è la prima atleta cuneese a conquistare il pass per la fase Zona Tecnica (Piemonte, Lombardia e Liguria) che si svolgerà a Cantalupa il 12 e 13 ottobre.

Nel campionato Gold di Specialità, dove la classifica è esclusivamente per attrezzo la Asd. Cuneoginnastica ha presentato in pedana ben sei atlete, a dimostrazione della crescita del settore.

Le prime ad esibirsi sono state le giovanissime della categoria A1, Cecilia Ferrero, Alexandra Nitorean e Ilaria Tealdi, tutte classe 2015. Tutte hanno presentato un esercizio al corpo libero. Positivi i risultati in classifica che vedono Alexandra al quinto posto, Cecilia al settimo e Ilaria al nono. Per tutte ci sono ampi margini di miglioramento.

Nella categoria A2 riservata alle atlete 2013 e 2012 è scesa in pedana Adele Bramard con la palla e con le clavette. Per lei due ottime esecuzioni, caratterizzate dalla simpatia che la contraddistingue e dalla crescita tecnica che il lavoro estivo le ha permesso di sviluppare. Adele conquista la medaglia d’argento alla palla. Solo ottava alle clavette, lavorerà per migliorare e riconfermare questi risultati. Non delude le aspettative invece Arianna Caliman. Favorita tra le 2010, che con grande maestria e seppur con qualche errore, dovuto alla difficoltà tecnica delle sue composizioni, conquista la giuria con gli esercizi al cerchio e alla palla. Arianna conclude questa prima prova con due medaglie d’argento al collo. Chiude la gara per le cuneesi nella categoria Senior Irene Ciarlo. Elegante e coinvolgente alle clavette, purtroppo commette più di un fallo tecnico ma riesce comunque a salire sul secondo gradino del podio.

Le allenatrici hanno lavorato con costanza e dedizione tutta l’estate insieme alle atlete per farsi trovare pronte a questi campionati: “Siamo soddisfatte di come abbiano affrontato la gara in pedana. Ricominciare non è mai semplice dal punto di vista emotivo. La prossima prova sarà il 5 e 6 ottobre. Abbiamo 15 giorni per mettere a punto le composizioni e renderle ancora più competitive”.