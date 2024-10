Carrù: Banca Alpi Marittime ha festeggiato i suoi 125 anni di storia

Si è svolto ieri, mercoledì 2 ottobre, presso la Chiesa dei Battuti Bianchi di Carrù, il convegno il "Il ruolo delle Bcc nel futuro del sistema Bancario Italiano ed Europeo" in cui si sono festeggiati i 125 anni di attività della Banca Alpi Marittime.



L’incontro è cominciato con un emozionante Inno di Mameli. Porgendo i saluti ai numerosissimi presenti il presidente Domenico Massimino ha ricordato il ruolo dell’istituto di credito carruccese e la sua storia: “125 anni di attività significano tanto per noi e per il territorio. Grazie al coraggio di un gruppo di soci nel 1899 nacque la Cassa Rurale e Artigiana di Carrù, che diede il necessario supporto alle attività di impresa per potersi sviluppare. Oggi abbiamo oltre 18.000 soci e continuiamo ad essere un importante riferimento per persone, aziende e per tutto il territorio”.



Sono seguiti i saluti del sindaco Nicola Schellino, molto orgoglioso di ospitare il convegno e riconoscente per la presenza a Carrù, nel bellissimo castello, della sede della banca.



Incisivo l’intervento del Direttore della Sede di Torino di Banca d’Italia Lanfranco Suardo che ha sottolineato: “Il credito cooperativo svolge un ruolo rilevante su un territorio limitato e dev’essere al servizio del territorio, ma non asservito”.



La successiva tavola rotonda moderata dal giornalista Fabrizio Goria ha toccato svariati temi legati al ruolo delle Bcc nel contesto finanziario attuale e ha visto protagonisti Augusto Dell'Erba Presidente Federcasse,



Giuseppe Maino Presidente Gruppo BOC ICCREA, Alessandro Azzi Presidente Fondazione Tertio Millennio – ETS, Luca Crosetto Presidente CCIAA Cuneo e Giovanni Cuniberti Docente facoltà di Economia di Torino e presso il Master MBA della facoltà di Economia di Torino.



Dall’autoriforma del 2016, all’efficienza del modello “credito cooperativo”, all’educazione finanziaria, al debito pubblico, sono stati tanti i temi toccati dai relatori, con un inciso positivo del presidente Luca Crosetto sul cuneese: “La nostra provincia è in buona salute economica. Gli imprenditori hanno saputo affrontare i problemi legati alle difficili congiunture mondiali facendo tanta formazione e hanno trovato nelle banche supporto, professionalità e competenze eccezionali”.



Il Direttore Generale Giuseppe Peirotti ha poi presentato il primo Bilancio Sociale 2023 della banca, evidenziando l’importanza delle “persone” che lavorano con passione nel gruppo bancario, giunto quest’anno ad avere 18.500 soci (nel 2008 erano poco più di 5000).



Il convegno si è concluso con l’Inno alla Gioia e con un messaggio beneaugurante del presidente Domenico Massimino.



Davvero moltissime le personalità del mondo bancario, imprenditoriale, politico e culturale presenti al convegno, oltre a rappresentanti delle Forze dell’Ordine, a numerosi sindaci e amministratori, e naturalmente tanti soci dell’istituto di credito carruccese.