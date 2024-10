Valli Gesso, Vermenagna e Pesio: aperto il bando GAL per Start Up per migliorare i servizi

Il 1° ottobre il Gruppo di azione locale Valli Gesso Vermenagna e Pesio ha aperto i termini per partecipare al bando “Abitare la montagna: sostenibilità, relazioni e qualità della vita” rivolto alle start up (nuova impresa innovativa) non agricole.

Il primo atto della nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 del GAL per stimolare la crescita delle realtà locali attive nel settore dei servizi. Nasce con questo spirito l’intervento SRE04 del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio che l'8 ottobre alle ore 15.30 sarà presentato al pubblico a Robilante, in piazza Regina Margherita 27 (Palazzo del Municipio) nella sala consiliare dell’Unione montana Alpi Marittime.

Un momento di condivisione e illustrazione congiunta, per una misura volta a sostenere l’avvio di nuove imprese in grado di erogare servizi a supporto della conciliazione delle esigenze lavorative e familiari, attività commerciali che permettano di soddisfare sul territorio le esigenze della vita quotidiana, servizi che rispondano a una domanda proveniente sia dai residenti sia dai visitatori, servizi a supporto delle imprese operanti nell’area GAL (es. servizi di connettività, coworking privati, servizi tecnologici e del terziario avanzato), servizi rivolti specificatamente agli operatori dell’accoglienza, servizi in grado di rispondere alle problematiche derivanti dalla collocazione geografica decentrata grazie a un uso intelligente della tecnologia (es. teleassistenza domiciliare).

Il bando, rivolto a persone fisiche dai 18 ai 65 anni che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale con sede operativa nell’area del GAL, ha una dotazione finanziaria di 80.000,00 euro e resterà aperto fino alle ore 12.00 del 28 febbraio 2025.

Durante l’incontro, aperto ai soci e ai potenziali beneficiari operanti negli undici Comuni dell’area del GAL, interverrà anche la Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - che illustrerà il programma regionale Mettersi in proprio (Mip), finanziato dal Pr FSE+ 2021-2027.

Sarà possibile seguire l’evento anche da remoto, previa richiesta di accreditamento all’indirizzo info@galgvp.eu.

L’iniziativa prevede un sostegno per l’avviamento di nuove attività imprenditoriali nell'ambito dei servizi per il territorio nelle zone rurali del Gruppo di azione locale Valli Gesso Vermenagna e Pesio proposte da aspiranti imprenditori o microimprese di recente costituzione (data di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio antecedente alla presentazione della domanda al massimo di 180 giorni).