Cherasco, inizia la nuova stagione teatrale al Teatro Salomone

Il Teatro delle Dieci è lieto di annunciare l'inaugurazione della nuova stagione teatrale 2024/2025 presso il Teatro Salomone di Cherasco. L’evento di apertura, che si terrà venerdì 11 ottobre, alle ore 21:00, sarà una serata dedicata a tutti gli appassionati di teatro e ai nuovi spettatori curiosi di scoprire la nostra programmazione.

Durante la serata, verranno svelati gli spettacoli della stagione, con una selezione di produzioni che garantiranno un’offerta variegata e di qualità per tutti i gusti.

Un’occasione da non perdere! Oltre a conoscere in anteprima il cartellone degli spettacoli, i partecipanti potranno partecipare a un sorteggio per vincere biglietti omaggio validi per gli eventi della stagione.

Non mancate a questa serata unica! Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme il teatro e iniziare una nuova entusiasmante stagione artistica.

Si ringrazia il Comune di Cherasco per tutto il supporto dato alla nostra iniziativa e al nostro sponsor ufficiale, Gemini Project.

Partner della stagione è Radio BraOnTheRocks.