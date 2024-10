Massimo Berruti: Una vita nello specchio - Presentata la biografia del campione

Monforte d'Alba si prepara a celebrare una delle sue figure più emblematiche. Il prossimo 17 ottobre, presso il ristorante Lostu, verrà presentato il libro "Una vita nello specchio", un'autobiografia in cui Massimo Berruti non solo campione, ma anche raffinato pittore, ci invita a una profonda riflessione sulla sua esistenza. Come un artista che si confronta con una tela bianca, Berruti ha dipinto la sua vita, rivelandoci le sfumature più intime della sua anima. Attraverso le parole di Carlo Passone, scopriamo un uomo che, con la stessa maestria con cui impugna un pennello, ha affrontato le sfide della vita e dello sport.

Un'icona della pallapugno

Massimo Berruti, un nome che evoca passione, talento e determinazione, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della pallapugno. La sua storia, raccontata in modo avvincente da Carlo Passone, ci svela i retroscena di una carriera straordinaria, fatta di successi, sacrifici e momenti indimenticabili.

Un'occasione unica

La presentazione del libro sarà un'occasione unica per tutti gli appassionati di pallapugno e per chi desidera conoscere più da vicino la figura di Massimo Berruti. L'evento, ad accesso libero, si terrà a partire dalle ore 19:00 presso il ristorante Lostu, una location suggestiva che offre una vista panoramica mozzafiato.

Cena conviviale

A seguire, per chi lo desidera, sarà organizzata una cena conviviale con un menù tipico piemontese ( Vitello tonnato Cisrà e costine 1 calice di Barbera di Podere Gagliassi ). I posti sono limitati a 80 e la prenotazione è obbligatoria entro il 10 ottobre direttamente al numero 0173.78656.

Perché non perderti questo evento?

Scopri la storia di un campione: Immergiti nella vita di Massimo Berruti, un'icona dello sport piemontese.e artista di successo internazionale

Incontra l'autore: Carlo Passone ti svelerà i retroscena della scrittura della biografia.

Convivi con gli appassionati: Scambia quattro chiacchiere con altri tifosi e appassionati di pallapugno.

Gusta la cucina piemontese: Assapora le specialità locali in un'atmosfera unica.

Non perdere l'occasione di celebrare insieme a noi una leggenda della pallapugno!