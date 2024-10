È Marco Zacchello, dal Veneto, il vincitore della seconda edizione del Gran Premio del Formaggiaio organizzato dalla Guilde Internationale des Fromagers al B2Cheese di Bergamo

Marco Zacchello è il vincitore della seconda edizione del Gran Premio del Formaggiaio, tenutasi a Bergamo all’interno del prestigioso salone B2Cheese e organizzato da Guilde Internationale des Fromagers.

Proveniente dal Veneto, Marco Zacchello rappresenta la quarta generazione di formaggiai dell’azienda Stevanato, con sede a Trebaseleghe, Padova.

I concorrenti si sono sfidati in sette prove estremamente tecniche e articolate:

Questionario – conoscenze teoriche sui formaggi. Prova di degustazione alla cieca – riconoscimento dei formaggi. Prova di taglio – abilità e precisione nel taglio del formaggio. Prova speciale del Parmigiano – lavorazione e conoscenza del Parmigiano Reggiano. Prova orale (in lingua) – valutazione delle competenze linguistiche. Prova piatto degustazione – presentazione di un plateau a base di formaggi. Prova abbinamento con il Roquefort – studio degli abbinamenti con il celebre formaggio francese. Prova Gran Plateau finale a tema Olimpiadi – una prova artistica e creativa in cui i partecipanti hanno realizzato un plateau a tema olimpico.

Marco Zacchello si è distinto non solo vincendo il titolo di campione assoluto, ma ha ottenuto anche due importanti riconoscimenti individuali:

Miglior Tagliatore di Parmigiano Reggiano 2024 – con una prestazione impeccabile nella precisione e velocità di taglio, riuscendo a suddividere il Parmigiano in quattro spicchi perfetti a partire da una forma intera.

– con una prestazione impeccabile nella precisione e velocità di taglio, riuscendo a suddividere il Parmigiano in quattro spicchi perfetti a partire da una forma intera. Miglior abbinamento con il Roquefort – grazie a un’accoppiata armoniosa e sorprendente che ha conquistato i giudici.

Marco Zacchello, dopo la premiazione, si è rivolto agli altri finalisti:

"Bravi tutti, c’è un grande lavoro dietro questa giornata impegnativa. L’auspicio è di collaborare tutti insieme per portare avanti i formaggi italiani."

Armando Brusato, presidente della Guilde Italia, ha elogiato i partecipanti con queste parole:

"Voi siete un esempio per gli altri, vi siete messi in gioco e per questo avete già vinto. Il concorso non si esaurisce con la vittoria, ma è un progetto per valorizzare la figura del formaggiaio e la ricchezza casearia italiana nel mondo."

La giornata si è conclusa con il passaggio di consegne tra il campione uscente, Roberto Guermandi, e il nuovo vincitore, Marco Zacchello, seguito da una festa finale innaffiata da bollicine.