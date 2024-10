Eminem diventa nonno, l'annuncio con la canzone - Video

(Adnkronos) - Eminem diventa nonno a 51 anni. La figlia del rapper di Detroit, la 28enne Hailie Jade, è incinta e aspetta il suo primo figlio. L'annuncio della prossima maternità è stato inserito nel video del brano Temporary. Eminem, al secolo Marshall Bruce Mathers III, riceve dalla figlia una maglia dei Detroit Lions - la squadra Nfl per cui tifa l'artista - con il numero 1 e la scritta Grandpa. Eminem, visibilmente sorpreso, esibisce anche l'immagine di un'ecografia. Il rapper, che ha fatto la storia del suo genere musicale dagli anni '90, improvvisamente entra nella fase della 'piena maturità' ricordando ai fan di tutto il mondo quanto tempo sia passato dall'effetto dirompente prodotto dal singolo My name is o dagli album The Marshall Mathers LP e The Eminem Show.

Il video è formato da una serie di spezzoni in cui Eminem e la figlia sono insieme nel corso degli anni. Si arriva fino al matrimonio di Hailie con Evan McClintock, sposato a maggio. Eminem ha dedicato la canzone alla figlia con un obiettivo: "Hailie Jade, ho scritto questa canzone per aiutarti nella vita quando non ci sarò più", uno dei versi nel brano.