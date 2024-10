Maltempo, bomba d'acqua su Milano: in un'ora caduti 40 mm di pioggia - Video

(Adnkronos) - Un forte temporale si è abbattuto oggi su Milano creando allagamenti che hanno mandato il traffico in tilt soprattutto nella parte centrale e nord della città. "Questa mattina sono caduti più di 40 mm di pioggia in un'ora e nel quartiere di Ponte Lambro ci sono stati allagamenti in via Vittorini", comunica sui social l'assessore comunale alla Sicurezza e Protezione civile di Milano, Marco Granelli.

"Il Seveso in salita ha superato il metro, il Lambro in salita molto rapida, a nord (Brugherio) ora stabile intorno a 1,40, in salita ancora a Feltre 1,75. Il sistema di Protezione civile è stato attivato e sono in corso controlli. Il Lambro ora dovrebbe scendere e le piogge sono diminuite e quindi anche fognatura dovrebbe riprendere ad assorbire", ha sottolineato.