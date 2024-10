Venerdì 11 ottobre una serata speciale di musica e solidarietà a Savigliano

Noi con Voi ODV organizza per venerdì 11 ottobre ore 21, sotto l'Ala polifunzionale di Savigliano, una serata speciale che unisce musica e solidarietà. Tre gruppi musicali diversi, tra cui un coro di giovanissimi, una band di ragazzi e un coro di alpini, si esibiranno per dimostrare come la musica possa unire le generazioni. Durante l'evento, verranno presentati i progressi dei progetti dell'associazione in Tanzania e Burkina Faso, con un focus sul progetto "La Culla degli Sfollati" a Kaya. Sarà anche un'importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza sulle sfide del Burkina Faso e sul fenomeno migratorio.

Siamo così lieti di invitarvi a una serata straordinaria organizzata da Noi con Voi, dove la musica diventa il filo conduttore che unisce le generazioni nella bellezza dell'arte e della solidarietà. L'evento vedrà la partecipazione di tre gruppi musicali distinti, ognuno con un proprio stile e carattere unico. Questa diversità musicale riflette la varietà e la ricchezza delle esperienze umane, dimostrando come la musica possa essere un linguaggio universale capace di avvicinare le persone, indipendentemente dall'età o dalle origini.

Durante la serata, i volontari di Noi con Voi illustreranno i progressi significativi raggiunti nel 2024 nei progetti che l’associazione sostiene in Tanzania e Burkina Faso. In particolare, verrà dato un aggiornamento dettagliato sul progetto "La Culla degli Sfollati" a Kaya, in Burkina Faso, già conosciuto e sostenuto dai cittadini di Savigliano. Questo progetto ha l'obiettivo di garantire un percorso scolastico di base ai bambini presenti nel campo profughi di Kaya. Grazie agli sforzi congiunti dei volontari e alla generosità dimostrata in eventi come questo, Noi con Voi è riuscita a costruire aule scolastiche e a finanziare gli stipendi degli insegnanti locali, offrendo così una speranza concreta a tanti bambini in difficoltà.

Vi aspettiamo numerosi per una serata che sarà un inno alla musica, alla solidarietà e alla comprensione reciproca. Unitevi a noi per celebrare la forza dell'arte e il potere della collaborazione!

Questo evento è organizzato in collaborazione al CSV di Cuneo.