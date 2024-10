Rievocazione storica e Palio degli Asini ad Alba: "Sarà un grande spettacolo inclusivo"

Sarà un fine settimana ricco di storia, tradizioni, emozioni, adrenalina ad Alba: investitura del podestà, rievocazione storica, sfilata dei Borghi e l'attesissimo Palio degli Asini. Ogni anno la tradizione sa stupire e regalare nuovi punti di vista, come ci spiega Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri.

Allora, cosa ci dobbiamo aspettare in quest'anticipazione di Fiera?

"Come era successo due anni fa, abbiamo deciso di portare una novità, accorpando al sabato l'investitura del podestà e la rievocazione storica. Questo permetterà una migliore fruizione dello spettacolo e un'ottimizzazione dei tempi. Durante la serata ci sarà anche lo svelamento del drappo".

La rievocazione storica è un momento molto atteso.

"I Borghi lavorano sei mesi per una sola serata. Vogliono regalare alla Città e ai presenti un'esperienza da ricordare. Si esibiranno in nove, ma il vincitore dello scorso anno, il Borgo di Santa Barbara, come da regolamento, non sarà valutato. Quest'anno avremo una giuria variegata, per permettere di cogliere non solo l'aspetto storico e dei costumi, ma anche le interpretazioni, le trame proposte, la scenografia e le coreografie. Oltre a due storici, avremo una professoressa, un giornalista, una coreografa, un attore e un conduttore radiofonico".

Un antipasto di una domenica altrettanto ricca

"Il giorno dopo ci sarà il Palio con partenza e arrivo, da piazza Rossetti come l'anno scorso. Una soluzione ottimale, che ha una valenza di ricordo storico. Sarà preceduto dalla sfilata dei Borghi, che parte alle 14.30 da piazza Ferrero e giunge al Campo Palio, dove i gruppi sfileranno e faranno ancora un giro prima di andarsi a posizionare nelle rispettive aree".

Torniamo al Palio, anche quest'anno gli asini saranno sorteggiati?

"Sì, intorno alle dieci del mattino. Il sorteggio fa parte del nostro regolamento, non esistono asini di proprietà. Ci saranno due batterie e la finale. L'idea è che vinca il divertimento, certo c'è competizione, ma all'interno di uno spettacolo che vuole essere inclusivo. Nelle pause ci saranno degli spettacoli medievali e delle coreografie. Avremo uno streaming dell'evento attraverso i social della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e della Giostra, ma anche due diverse conduzioni in diretta".