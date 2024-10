Borgo San Dalmazzo aderisce a "Ottobre Rosa", campagna per la prevenzione del tumore al seno

Il Comune di Borgo San Dalmazzo aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Ottobre Rosa” per la prevenzione del tumore al seno promossa dall’ ANCI, dall’Associazione ANDOS Onlus, con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e della Consulta femminile regionale. “L’amministrazione comunale è vicina a tutte le donne che vivono la malattia e affrontano terapie e importanti cambiamenti dello stile di vita – riferisce la Sindaca Roberta Robbione con la Vice Sindaca Clelia Imberti, l’Assessora Michela Galvagno e le Consigliere Elena Ferreri e Katia Manassero –. Guardiamo con grande responsabilità al mondo femminile e anche in questa occasione desideriamo farci portavoce di questa iniziativa che focalizza l’attenzione sull’importanza della prevenzione e del benessere delle donne”.



Sui balconi del Municipio sono stati appesi dei palloncini rosa donati dall’Associazione ANDOS Onlus per sostenere e promuovere la campagna contro il tumore al seno e per evidenziare l’importanza della prevenzione in quanto si è notevolmente abbassata l’età media delle donne alle quali viene diagnosticato il carcinoma alla mammella.





Un piccolo gesto, ma con un grande significato, che speriamo possa raggiungere tutte le borgarine e coloro che si troveranno a visitare la nostra città.