In seguito al termine anticipato del cantiere in corso Francia, che può procedere senza interferire con la circolazione stradale, a partire dalle ore 17 sarà ripresa la normale viabilità nel tratto compreso tra via Giordanengo e via Sandro Pertini.

Sempre dalle ore 17 tornerà in vigore l’area pedonale su viale Angeli, con conseguente chiusura alla circolazione.