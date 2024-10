G7, Confindustria e Deloitte: puntare su diversità e inclusione genera profitti

(Adnkronos) - Le imprese che puntano su diversità e inclusione sono in grado di generare maggiori profitti. È uno degli elementi contenuti nel B7 Flash, l’approfondimento di Confindustria e Deloitte elaborato in occasione della “G7 – Industry Stakeholders Conference: Bridging Gaps and Building Futures”, organizzata a margine della Ministeriale G7 sulle Pari Opportunità a Matera e che durerà dal 4 al 6 ottobre. Deloitte Italia è il Knowledge Partner esclusivo del B7 Italy 2024 “Leading the Transition Together”, l’Engagement Group espressione del settore privato e delle confederazioni industriali, istituto in seno al G7 e presieduto da Confindustria sotto la guida di Emma Mercegaglia.

“L’imprenditorialità ricca di componenti diversi ed eterogenei è quella che serve oggi in un mondo caratterizzato da grande rapidità e grandi trasformazioni – ha spiegato Andrea Poggi, Innovation Leader per Deloitte Italia e capo delegazione B7 per la grande società di consulenza - la diversità deve essere inclusiva di quelle categorie oggi meno rappresentate, non solo per una questione etica e sociale imprescindibile, ma anche perché ha un senso economico. Alcuni studi dimostrano che quelle aziende che sono riuscite a mettere in piedi dei team diversificati ed eterogenei hanno dei ritorni sugli investimenti maggiori del 29%, rispetto alle altre imprese. Allo stesso modo quelle imprese che hanno leadership eterogenee riescono ad avere un incremento superiore al 9% rispetto alle altre”.

Occorre dunque che le imprese puntino sull’inclusione, come commentato anche da Lara Ponti, Vicepresidente Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi Esg: “Sbloccare il pieno potenziale dell’imprenditorialità e costruire un’economia più resiliente ed equa richiede azioni decise che facciano perno sull’inclusione sociale dei gruppi sottorappresentati e sull’uguaglianza di genere da parte dei Paesi G7 – ha detto - Questo obiettivo è cruciale e anche le aziende sono chiamate a incorporare tali principi nei loro obiettivi strategici, adottando strumenti che permettano di fissare traguardi chiari e misurabili in ogni fase della carriera femminile, non solo aumentando la presenza delle donne, ma anche favorendo pari opportunità di crescita professionale, una retribuzione equa e un equilibrio tra vita privata e lavoro”.