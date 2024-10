‘Ndrangheta. Associazione a delinquere e scambio elettorale, 10 arresti

CROTONE (ITALPRESS) - I carabinieri del comando provinciale di Crotone, coadiuvati in fase esecutiva da quelli dello squadrone biportato cacciatori Calabria, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nei confronti di 10 persone (per 8 delle quali è stata adottata la custodia cautelare in carcere e 2 quella degli arresti domiciliari), gravemente indiziate, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, e furto aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa. I dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 11.00 del 4 ottobre 2024 presso i locali della Procura della Repubblica di Catanzaro. - Foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).