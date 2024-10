Via al corso di formazione meteo dell'associazione Datameteo Educational

Mi è rimasta in mente una espressione di mia figlia a 5 anni e mezzo mentre giocava al parco riguardo al meteo inclemente e freddo di quella primavera: “Papi il sole è arrabbiato con noi”. La sua affermazione di stupore, con gli occhi al cielo, a fissare l’arrivo degli immancabili nuvoloni carichi di pioggia, che non ci lasciavano da un mese faceva trapelare tutto il suo disappunto per il diritto negato ai suoi occhi di bambina ad usare i giochi del parco o la bicicletta nuova, causa condizioni meteo avverse durevoli.



Che dire correva l’anno 2014 e lei a suo modo stava interpretando un disagio dovuto al cambiamento climatico in corso, che allora stava progredendo ora sta galoppando inesorabile. La sua mente di fanciulla aveva cercato di formulare una ipotesi plausibile che potesse spiegare come quei segnali del tempo così negativi potessero influenzare le sue attività di gioco. Di qui la sua elaborazione di strategia resiliente: appena un po' di sole faceva capolino la parola d’ordine era uscire…ad ogni costo.



In una nazione dove spesso sui media quelle che chiamiamo genericamente previsioni meteorologiche o tempo che farà sono relegate in spazi fatti di icone, numeri, tanti titoloni spesso roboanti quanto disorientanti a caccia solo di clic, dare il corretto significato ai vocaboli dei fenomeni correlati ai segnali del tempo, la giusta enfasi al rischio meteorologico o alle allerte può essere veramente importante.



Capire i segnali del tempo per essere informati oggi, sicuri e resilienti domani non vuole essere il classico corso, che la nostra associazione Datameteo Educational, propone gratuitamente nell’ambito del bando CSV per lo sviluppo di idee formative ma un’esperienza pratica e il più possibile coinvolgente senza eccessivi formalismi tecnici per aumentare la consapevolezza e la resilienza al cambiamento climatico.



Quindi cosa aspetti tu volontario o potenziale tale ti aspettiamo l’11 di ottobre dalle 18 alle 20 a Cuneo presso la Casa sul Fiume del parco fluviale di Cuneo per dialogare con il prof Claudio Cassardo fisico meteo e climatologo di fama internazionale di clima e il suo impatto sull’ambiente urbano.



Seguirà il 16 ottobre l’incontro con Paolo Caraccio presidente della nostra associazione. Dalle 20.30 alle 22.30 nel salone parrocchiale di Roccabruna si parlerà di segnali del tempo legati al meteo outddor e in montagna.



Finiremo il 26 ottobre dalle 09 alle 11 al museo parco dell’Ingenio a Busca con il dott Paolo Bertolotto già meteorologo di Arpa Piemonte che tratterà il connubio meteo e web.



Corso gratuito finanziato nell’ambito del bando CSV per lo sviluppo di idee formative.

Iscrizioni e-mail: datameteoedu@gmail.com

sito web: https:datameteo.education