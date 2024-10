Atletica: a Caorle i Campionati Italiani Cadetti su pista, Provera e Vallet tra i più attesi

Sabato 5 e domenica 6 ottobre riflettori su Caorle (VE) per i Campionati Italiani Cadetti su pista, Individuali e per Regioni.

La manifestazione tricolore, arrivata all’edizione numero 51, si disputa sul litorale veneziano per il terzo anno consecutivo, allo stadio Giovanni Chiggiato. Oltre 900 gli iscritti, tutti nati negli anni 2009 e 2010; per alcuni è la prima esperienza in una manifestazione nazionale, per altri è l’occasione per confermare quanto di buono fatto nella passata edizione.

Il Piemonte riparte dal terzo posto, storico, ottenuto lo scorso anno nella classifica combinata e in quella maschile.

Nelle fila della squadra regionale ci sono due atlete, classe 2009, che un anno fa conquistarono il titolo italiano di categoria: Alessia Succo (Atl. Settimese) sugli 80hs, e Silvia Canape (Derthona Atl.) nel salto in lungo. Succo, capitana della rappresentativa regionale, in questa stagione ha migliorato la miglior prestazione italiana di categoria della specialità scendendo correndo in 10.82 e si presenta sui blocchi di partenza da assoluta favorita. Canape nel lungo vanta un primato stagionale di 5,93, risultato che le vale il miglior accredito tra le iscritte: l’obiettivo, oltre alla riconferma del titolo, è cercare di superare ancora una volta il muro dei 6 metri, come accaduto un anno fa sulla pedana veneta, dove atterrò a 6,03 metri.

Eloise Vallet (Atl. Savigliano) lo scorso anno fu bronzo nel giavellotto; ora torna a Caorle da assoluta favorita per il titolo, unica tra le atlete iscritte ad avere un primato personale (e stagionale) oltre i 40 metri (46,18 per la cuneese). Favori del pronostico anche per Irosayike Ikuenobe (Safatletica) nel salto triplo, dove si presenta con 12,35, miglior misura tra le partecipanti. Da segnalare poi il terzo miglior accredito nella marcia per Vittoria Giannone (Battaglio CUS Torino) con 14:42.95, e nel disco per Matilde Cecati (35,75).

Al maschile Giacomo Provera (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) si presenta con i favori del pronostico sui 300hs, dove è leader nazionale stagionale con il crono di 38.32; nella stessa specialità da seguire anche Nicolò Borello (Atl. Rivarolo), in gara come individualista, che con 39.00 vanta il quarto miglior accredito tra gli iscritti. Nel mezzofondo, Andrea Cappelli (GAV) sui 2000 metri vanta il secondo miglior accredito (5:46.51) con Luca Milanesi (Atl. Settimese), individualista, che si presenta con il quarto miglior tempo (5:49.96) e Valentino Zanoli (ASD Caddese) con il sesto (5:52.99). Seconda miglior misura nel disco per Mattia Bresciani (GAO Oleggio) che si presenta in pedana con un personale di 42,83, mentre nel giavellotto Matteo Princisvalli (GAV) con 58,42, ha il terzo mglior accredito.

DIRETTA STREAMING - I Campionati Italiani Cadetti di Caorle (Venezia) saranno trasmessi in diretta streaming sabato 5 e domenica 6 ottobre su www.atleticaitaliana.tv dalle ore 9.