“Spazio alla Formazione” all’Apro di Alba: otto Talks e spazio alle istituzioni

Partecipato e riuscito incontro nella sede storica di Apro Formazione ad Alba, nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre, con l’offerta di otto Talks tematici con relatori d’eccezione.

Voluto e organizzato dalla Direzione Generale dell’Agenzia Formativa più importante del territorio albese e della Valle Belbo, l’evento è servito per inaugurare gli spazi didattici recentemente oggetto di un profondo restyling e per illustrare il progetto di ampliamento in cantiere per il prossimo anno, che trasformerà una parte della struttura, aumentandone gli spazi.

I Talks hanno coinvolto alcune delle attività formative inserite nel ricco caleidoscopio Apro. Suddivisi nelle nuove aule, rese più accoglienti e tecnologicamente 'Smart', si sono sviluppati SpaziOrienta, Spazi di Lavoro, Spazia in Europa con Erasmus, Spazio all’Inglese, Spazi di Bellezza e di Cura, Spazi che ispirano, Spazio Unesco e uno spazio dedicato agli amministratori pubblici, denominato Spazio ai Sindaci, dove il Presidente di Apro Formazione Paolo Zoccola ha dato il benvenuto ad una ventina tra sindaci, assessori e consiglieri comunali di Langa, Roero e zona di Cherasco e del braidese. Relatore d’eccezione in questo caso il Direttore Generale di Apro Formazione, Antonio Bosio che ha raccontato la storia della Scuola ex-Inapli, fondata da Mons. Giovanni Battista Gianolio, per poi descrivere ciò che è oggi l’Agenzia Formativa che dirige: un punto di riferimento inserito profondamente nel tessuto sociale ed economico del territorio albese e non solo.

L’evento ha poi avuto una fase conclusiva plenaria, intitolata 'Spazio alle Istituzioni' nella quale sono intervenuti Francesco Cappello, vice Presidente di Fondazione CRC e l’architetto Paolo Dellapiana, che ha illustrato il progetto di ampliamento della struttura, in partenza presumibilmente nella primavera 2025. Spazi componibili, efficienza e attenzione al benessere, alcuni dei principi su cui poggia l’idea di base.

Chiosa finale del sindaco di Alba Alberto Gatto, che ha sottolineato l’importanza del progetto:“Apro Formazione ha lanciato una sfida con una riqualificazione della struttura che appoggiamo e apprezziamo. Ci auguriamo che i lavori possano iniziare quanto prima”.

Presenti all’evento numerose personalità pubbliche, vicine da sempre al mondo di Apro Formazione, come Bruno Ceretto, Egle Sebaste, Paolo Marmo, Bartolomeo Salomone, l’ex presidente Olindo Cervella, rappresentanti di aziende socie, di imprese, di amministrazioni ed enti pubblici, di scuole e di attività turistico-alberghiere e molte persone legate da sempre a questa realtà in continua crescita, imprescindibilmente connessa al mondo del lavoro, dei giovani e dell’innovazione culturale e tecnica.