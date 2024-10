Ballando con le stelle, lo scontro Lucarelli-Bruganelli

(Adnkronos) - "Abbiamo visto tanti concorrenti che ballano male...". Tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Burganelli va in scena il primo scontro a Ballando con le stelle. "Succede una cosa strana. Non sei la prima che arriva e non è un'etoile. Tu sei una donna di grande personalità, ma in pista sparisce la tua personalità", dice Lucarelli, innescando la reazione della concorrente. "Da te mi aspettavo più acume, io sono piccola perché quella Sonia lì in pista ha aspettato 50 anni per uscire fuori", dice Bruganelli. "Parli in terza persona?", osserva ironicamente la giurata.

"Selvaggia Lucarelli, io parlo in terza persona e tu sei molto diretta. Ascolta quello che dico. Io vivo da vent'anni dall'altra parte e guardo quelli che si esibiscono. Ti è chiaro quello che ho detto? Sono arrivata viva alla fine dell'esibizione...", dice Bruganelli. "Sono arrivati vivi tutti, devi aspettare la dipartita di qualcuno...", la chiosa di Selvaggia Lucarelli, che alla fine assegna come voto un eloquente 3.