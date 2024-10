Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli a Barbara D'Urso: "Meglio se balli e non presenti più"

(Adnkronos) - "Da quante querele non ci vediamo?". "Quante cose da querelare hai fatto tu?". Selvaggia Lucarelli 'accoglie' Barbara D'Urso a Ballando con le stelle. Tra la blogger e la conduttrice, stasera ospite dello show di Raiuno, in passato non sono mancate scintille, finite anche in tribunale con querele. "Non è mai successo niente tra noi, a parte un paio di querele che lei ha fatto a me... Io sono buona, in confronto a lei. Il trash in tv manca da quando è sparita lei, ma stasera torna...", le parole di Lucarelli prima dell'esibizione dell'ospite. Quando Barbara D'Urso si presenta in scena, al posto della Lucarelli si piazza in giuria un cartonato. Poi, dopo l'esibizione, va in scena il confronto tra frecciatine e battute.

"Tutti si stanno chiedendo cosa dirai, sei un po' la Maria Rosaria Boccia di Ballando con le stelle... Milly Carlucci ha un'ansia che tu non hai idea... Per la prima volta in 9 anni dice che bisogna parlare di ballo. Io sono contenta che lei balli, deve continuare: basta che non presenti più", dice Lucarelli.

"Purtroppo questo non è possibile, ti do una notizia. Torno a presentare? Prima o poi, può darsi... Io in tutti questi anni non ho mai tolto il posto a nessuno", replica Barbara D'Urso.