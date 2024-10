Roma, pitone reale sul marciapiede a Ponte Mammolo

(Adnkronos) - Insolita la segnalazione alla polizia locale di Roma Capitale per un serpente di circa un metro su un marciapiede di Ponte Mammolo. La pattuglia del IV Gruppo Tiburtino è stata inviata in via Rivisondoli, dove è stato trovato l'animale, messo in sicurezza dalle Guardie zoofile.

Il serpente, della specie pitone reale, di circa un metro, è stato posto sotto sequestro in quanto specie protetta e custodito al momento presso un centro idoneo. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per risalire ai proprietari del serpente.