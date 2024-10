Cherasco: un nastro rosa per la prevenzione del tumore al seno

Un semplice nastro rosa collocato sul balcone del Comune di Cherasco per trasmettere un messaggio importante: il sostegno alla campagna di prevenzione contro il tumore al seno.

In occasione del mese rosa di ottobre dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, quest'anno la LILT, Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori, presenta la campagna LILT for Women - Nastro Rosa 2024 incentrata sulla prevenzione e sulla solidarietà tra donne.

Questa mobilitazione coinvolge l'intero territorio nazionale grazie alle numerose iniziative promosse dalle associazioni della LILT.

Tra queste, la possibilità di effettuare visite senologiche presso gli ambulatori aderenti, prenotabili al numero verde 800-998877 (lunedì-venerdì 10 - 15), e la distribuzione di materiale informativo per diffondere conoscenza su questa crescente patologia e promuovere la prevenzione, unica arma attualmente vincente.

«Un piccolo gesto – dice il sindaco Claudio Bogetti – per sensibilizzare tutti. Fare prevenzione è importante non dobbiamo dimenticarlo».