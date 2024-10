Volley A2/F: parte in salita la stagione del Puma; Il Brescia supera la Bam Mondovì per 3-0

Parte con una sconfitta la stagione della Bam Mondovì. Davanti a circa 1000 spettatori, le pumine di coach Claudio Basso hanno lottato con tutte le proprie forze, ma alla fine si sono dovute arrendere alla maggiore qualità tecnica delle avversarie della Millenium Brescia. Brescia che ha chiuso il match con un netto 0-3.

Rossoblù poco solide nella difesa a muro e sulla laterale d'attacco, dove Viscioni e Bosso sono apparse poco incisive. Piuttosto bene, invece, la tedesca Lara Berger, autrice di 18 punti. Il Brescia ha dimostrato di avere tanta qualità in ogni settore del campo. Pur evidenziando delle imperfezioni, la squadra di Bibo Solforati ha messo in campo grinta e determinazione. Le leonesse hanno sfruttato tanto le qualità delle centrali, con Viola Tonello e Denise Meli a tratti incontenibili.

PRIMO SET: neanche il tempo di partire e la novità del videocheck entra subito in gioco con la richiesta della Bam Mondovì. La tecnologia sorride alle pumine e così arriva il primo punto della stagione per la Bam Mondovì. Buona partenza delle padrone di casa, avanti 4-1. Ace per Giulia Viscioni. Sul punteggio di 11-5 coach Solforati chiama il primo time-out. Con Viola Tonello al servizio il Brescia recupera due lunghezze. Si affievolisce il vantaggio del Puma, 14-11. Le pumine continuano a mantenere la distanza dalle avversarie, 20-16. Ancora un time-out chiesto da Solforati sul 23-19. Le leonesse si ritrovano e mettono in difficoltà la Bam. Brescia alza la pressione e coach Claudio Basso non può fare altro che chiamare il time-out. Siftar mette a segno il punto della parità, 23-23. Nuovo time-out per la panchina monregalese. La formazione ospite controlla in scioltezza e Viola Tonello chiude sul 23-25.

SECONDO SET: Brescia parte forte come in chiusura del primo set. Millennium subito 0-2. Ospiti arrembanti, 1-5. Time-out chiesto da coach Claudio Basso, ovviamente deluso dalla ripartenza della sua squadra. Ace per Chiara Scacchetti e lombarde sull'7-11. Arianna Lancini prende il posto di Giulia Viscioni. Brescia allunga a +6. Ancora un time-out chiesto da Claudio Basso sul punteggio di 8-15. Brescia è un treno in corsa e vola sul 12-20. Le pumine provano a rendere meno pesante il distacco e conquistano un break. Poco dopo la Millennium chiude a proprio favore un set dominato sul 16-25.

TERZO SET: le pumine provano a reagire e dopo due ace di Arianna Lancini si portano sul 5-1. Altri due punti messi a segno dalla Bam. Le leonesse continua a rosicchiare punti e arrivano sull'11-9. Il Brescia mette la freccia e va a condurre 14-15. Le pumine provano a restare in scia delle avversarie, ma alla fine arriva il punto che chiude set e match sul 20-25.