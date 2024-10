(Adnkronos) - Matteo Arnaldi sconfitto da Daniil Medvedev nel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, testa di serie numero 29, è stato battuto in 3 set dal russo, testa di serie numero 5. Medvedev si è imposto per 5-7, 6-4, 6-4 in 2h45'.