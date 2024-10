Fiorentina-Milan 2-1

(Adnkronos) - La Fiorentina batte 2-1 il Milan nel posticipo della settima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Per i viola in gol l'ex Adli al 35' e Gudmundsson al 73'; momentaneo pareggio di Pulisic al 60'. Tre rigori tirati e tre rigori parati: il primo al 22' da Maignan su tiro di Kean, gli altri due al 46' del primo tempo e al 12' della ripresa da De Gea che ferma prima Theo Hernandez e poi Abraham. In classifica rossoneri fermi al 6° posto con 11 punti insieme al Torino, mentre i gigliati agganciano Atalanta, Empoli e Roma all'ottavo posto a quota 10.