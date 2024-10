Sinner, il 'rimprovero' di coach Vagnozzi - Video

(Adnkronos) - Jannik Sinner è il miglior tennista del mondo. Anche lui, ogni tanto, viene 'bacchettato' dal suo allenatore. E' successo oggi, nel match del terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, opposto all'argentino Tomas Etcheverry, in una fase dell'incontro non ha nascosto il disappunto per

"Sì, ho capito Jannik. E' il 25 del mondo, ogni tanto la baccherà anche, no? Forza, Alè", ha detto Vagnozzi cercando di scuotere il 23enne altoatesino. A giudicare dal risultato finale, il messaggio si è rivelato efficace. Dopo aver perso il primo set, l'azzurro ha preso in mano il match vincendo in 3 set e qualificandosi agli ottavi.