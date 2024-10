Al Santuario del Mussotto il primo dei quattro concerti "Aspettando il Natlae"

Venerdì 11 ottobre alle ore 21.00, nel Santuario della Natività di Maria Santissima del Mussotto, Profondo Umano Festival e l’Associazione Corale Intonando propongono al loro pubblico il primo dei quattro concerti che si inseriscono nella consueta iniziativa …aspettando Natale.

In occasione del suo quarantesimo compleanno la rassegna si presenta in una versione estesa dal punto di vita del numero di concerti proposti ed ha scelto di declinare il proprio programma in continuità con il tema del Festival di quest’anno Arcani Sensi, la vita e i suoi riti.

In questo primo incontro verranno eseguite due partiture: l’inno per il vespro di Pentecoste del compositore ottocentesco Felix Mendelssohn scritto per coro maschile a tre voci accompagnato dal violoncello solo, e il celebre “A Ceremony of Carols di Benjamin Britten, una partitura per coro femminile e arpa scritta nel 1943, in cui una serie di melodie medioevali ispirate al Natale vengono elaborate in chiave contemporanea con l’obiettivo di creare una vera e propria liturgia del Natale tanto caro alla cultura anglosassone.

I due cori, maschile e femminile, che si esibiranno in questo concerto sono composti da coristi provenienti da entrambe le formazioni dell’Associazione Intonando: alle voci del coro polifonico si affiancheranno le dodici voci dei ragazzi del coro giovanile che con questo repertorio hanno anche quest’anno modo di accrescere il loro bagaglio tecnico ed artistico. Ad accompagnare i cori, diretti dal maestro Franco Biglino, saranno i maestri Marco Allocco al violoncello e Michela Marcacci all’arpa.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.