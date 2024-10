Il centrodestra di Mondovì sul ritorno di Costa in Forza Italia: "Si apre una nuova stagione di dialogo e confronto"

Siamo felici del ritorno di Enrico Costa tra le file di Forza Italia. All’epoca del suo passaggio ad Azione avemmo modo di esprimere il nostro disaccordo verso la sua scelta, oggi salutiamo il suo reintegro tra le file del Centro-destra con un caloroso “bentornato”.

Forza Italia rappresenta una parte integrante delle forze di Centro-destra a tutti livelli, e così è anche per Mondovì, dove il partito ha appoggiato la candidatura a sindaco di Enrico Rosso assieme agli altri alleati, anche se purtroppo non è riuscita a raggiungere la soglia necessaria per poter esprimere un proprio rappresentante all’interno del Consiglio comunale.

Pertanto per quanto ci riguarda riteniamo che con l’on. Enrico Costa si potrà aprire sicuramente una nuova stagione di prezioso confronto e di dialogo sulle tematiche di ampio respiro inerenti la città ed il territorio Monregalese assieme a tutto il Centro-destra unito.

Dopo il passaggio di Enrico Costa a Forza Italia, all’interno dell’Amministrazione sicuramente alcune dinamiche cambieranno. C’è da capire, territorialmente, cosa faranno gli attuali rappresentanti di Azione che hanno seguito Costa nel suo cammino, se continueranno a rimanere in Azione o seguirne le orme confluendo nel partito FI o se creeranno altre realtà.

Di fatto anche il sindaco Robaldo – seppur sempre trincerato dietro al “civismo”, a livello locale – dovrà fare delle scelte, prendendo atto che quella logica di “”centro” che si andava costituendo ma che di fatto è rimasto sempre e solo sulla carta, non esiste più.

Quale coloritura assumerà ora l’Amministrazione Robaldo, alla luce del passaggio dell’on. Costa in Forza Italia?

Enrico Rosso, Ideali in Comune

Rocco Pulitanò, Fratelli d’Italia

Carlo Cattaneo, Lega