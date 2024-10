La crisi del Medio Oriente al centro del prossimo incontro con il PD Savigliano

Lo scorso mercoledì, con l’incontro dedicato alle Riforme della Destra, si è parlato, nella cornice del “Ridotto” del Teatro Milanollo, di autonomia differenziata e premierato. Temi complessi, che il professor Francesco Pallante è riuscito a spiegare con estrema chiarezza e semplicità. Come ha scritto nel suo libro “Spezzare l’Italia”, i rischi di una riforma che preveda il passaggio di decine di competenze alle Regioni potrebbe avere conseguenze serissime per l’unità del paese e per il livello di servizi offerto ai cittadini, con il rischio di dare risposte molto differenti ai diritti che sono previsti dalla costituzione per tutti gli italiani. Il ragionamento è poi stato declinato dal Consigliere Regionale Mauro Calderoni nel sistema Piemonte, arricchendo la discussione con preziosi spunti territoriali. È stato un confronto critico e arricchente, di fondamentale importanza in vista della prossima campagna referendaria in cui sarà tutt’altro che scontato riuscire a trasmettere la portata delle riforme proposte e le conseguenze che potrebbero avere sulla tenuta della nostra democrazia. Una serata che ha lasciato tutti più consapevoli e pronti per le sfide future.

Ma veniamo al prossimo appuntamento, venerdì 11 ottobre alle ore 21, al Centro Culturale Saviglianese di piazza Nizza a Savigliano. La crisi in Medioriente con il conflitto in corso a seguito degli eventi del 7 ottobre scorso. Ad un anno dall’attacco proviamo a fare il quadro sulla tragica situazione e delle sue imprevedibili evoluzioni a partire da una analisi storica che potrà aiutarci a capire come si è potuti arrivare alla situazione delicatissima di oggi.

Dopo l’introduzione del prof. Sergio SOAVE, l’intervento del Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza della provincia di Cuneo, il prof. Gigi GARELLI, ci aiuterà a comprendere la gravità della situazione e i possibili scenari. Seguirà la testimonianza dell'on. Sara FERRARI nella sua missione al valico di Rafah, dove ha potuto vedere di persona le condizioni in cui vengono garantiti gli aiuti umanitari ai civili che sono chiaramente quelli che pagano il prezzo più alto di questo conflitto.

Gli ultimi due appuntamenti, infine, saranno entrambi al Ridotto del Milanollo: Donne e Lavoro il 18 ottobre e l’inaugurazione del Circolo dei Lettori di Savigliano il 24 ottobre, una proposta dei giovani per iniziare una esperienza di lettura insieme in città aperta a tutti. Nel corso di quest’ultima serata sarà possibile partecipare, previa prenotazione al n. 3471121453, alla cena conviviale che sarà servita nella sala adiacente al Ridotto dal Caffè Intervallo. A seguire un divertente “Quizzone Democratico” organizzato dai Giovani Democratici della provincia di Cuneo.

Tutti gli aggiornamenti di “Ottobre Democratico”, il manifesto delle iniziative, i volantini e i dettagli dei vari eventi, come aderire alla cena e le registrazioni degli incontri passati sono raggiungibili agevolmente al link: www.pdsavigliano.it/festademocratica. Nel corso degli incontri, per chi lo desidera, sarà possibile iscriversi o rinnovare l’adesione al Circolo di Savigliano del Partito Democratico.