Il Saluzzo trova il pari all'ultimo respiro sul campo dell'Imperia, impattando con Faridi il vantaggio dei padroni di casa firmato da Scalzi.

Due punti persi per i liguri, incapaci di chiudere la partita nonostante le occasioni create.

Di contro, la squadra di Cacciatore ha il merito di non crollare, per poi essere premiata dalla buona sorte nel finale di gara, come ammesso dallo stesso tecnico.

Nel video le parole di mister Giuseppe Cacciatore al termine dell'incontro