Il volley femminile torna protagonista con “TIME OUT”; Venerdì 11 ottobre la prima puntata della IV stagione

Venerdì 11 ottobre ritorna l’appuntamento con “Time Out”, il format sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale “More News”. Da questo venerdì alle ore 21, sui numerosi giornali on line del gruppo e sulle rispettive pagine social, si tornerà a parlare dei campionati di pallavolo femminile di A1 e A2 con ospiti in studio, interviste e collegamenti in diretta.

Un ritorno, per il quarto anno consecutivo, che l’editore e fondatore del Gruppo Enrico Anghilante spiega così: “Anno dopo anno gli ascolti del nostro format sono cresciuti in maniera costante. Una crescita che per noi è motivo di grande orgoglio, ma anche di stimolo per cercare di fare sempre meglio”. Tante saranno le novità per questa nuova stagione, a cominciare da una nuova location che ospiterà le puntate cuneesi del programma. Grazie a importanti investimenti, infatti, sono in corso di ultimazione i lavori per la realizzazione di una nuova sala di registrazione nel centro di Cuneo. Uno studio che potrà contare su strumentazioni di altissima tecnologia, per una qualità a livello televisivo.

Alcune puntate, inoltre, andranno in onda dal PalaManera di Mondovì, grazie alla collaborazione con la società del presidente Mario Bovetti. Confermata la conduzione del programma, che vedrà ancora la presenza del giornalista Matteo La Viola, così come le chiavi della regia affidate saldamente nelle mani di Raffaele Massano, coadiuvato quest’anno dalla preziosa presenza di Teodoro Cavalluzzo. Completano la squadra i giornalisti Marco Bertello, Alessio Murace, Elisa Rollino e Irene Rolando.

Nel corso della stagione saranno coinvolte un pò tutte le squadre dei due Campionati, con un occhio di riguardo per le compagini maggiormente seguite dalle testate giornalistiche del Gruppo: Honda Olivero Cuneo (A1), Eurospin Ford Sara Pinerolo (A1), Uyba Busto Arsizio (A1), Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (A1), Bam Mondovì (A2) e Futura Giovani Busto Arsizio (A2). Time Out andrà in onda tutti i venerdì alle ore 21 sulle home-page di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it, IlBustese.it e sulle rispettive pagine social.