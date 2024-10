Bra: al Tc Terranova di Olbia lo scudetto del tennis in carrozzina

Buona la prima per il Tc Terranova di Olbia, che all’esordio assoluto nella competizione è riuscito ad aggiudicarsi lo scudetto a squadre di tennis in carrozzina.

I Campionati italiani ospitati presso il Match Ball Bra sono stati decisi solo al doppio di spareggio, con i sardi a segno contro il Cus Torino, sceso in campo per tornare sul tetto d’Italia dopo la vittoria ottenuta a Bassano del Grappa nel 2022.

Nei singolari, giocati in contemporanea, il Tc Terranova era passato in vantaggio in virtù della convincente vittoria del suo giocatore più quotato, l’atleta paralimpico e numero 36 del mondo Luca Arca, impegnato contro Luca Paiardi. Il portacolori del team sardo ha tenuto in mano il pallino del gioco per tutto il match, aggiudicandosi pressoché tutti i punti decisivi.

Non molto dissimile l’andamento dell’altro singolare, con Antonio Cippo del Cus Torino che ha preso velocemente il largo nel primo set contro Marco Pincella, per poi gestire il vantaggio e chiudere in scioltezza il parziale. Il secondo set pareva essere incanalato nella stessa direzione, ma un piccolo calo di Cippo e un’impennata d’orgoglio di Pincella hanno rimesso in discussione l'incontro. La rimonta del portacolori del Tc Terranova, però, si è interrotta sul più bello, con il piemontese bravo a riprendere il bandolo della matassa e a chiudere al nono game.

Il doppio decisivo ha visto scendere in campo tre dei protagonisti dei singolari, con Mario Cabras in sostituzione di Marco Pincella. Avvio bruciante per il Tc Terranova, che ha distanziato gli avversari di quattro game prima di consentire ai piemontesi di dimezzare le distanze, per poi allungare e chiudere sul 6-2. L’avvio del secondo set ha ricalcato l’andamento di inizio partita, con il Tc Terranova avanti e il Cus Torino a inseguire, ribattendo colpo su colpo, prima di cedere per 7-5 e consegnare il tricolore nelle mani dei sardi.

Anche la finale del tabellone di consolazione non ha sorriso al Piemonte, dato che il successo è andato alla Special Bergamo Sport, vittoriosa in tutti e tre gli incontri con la squadra B di Sfide Moncalieri.

Ovviamente soddisfatto il capitano del Tc Terranova, Andrea Frasconi: “Nei primi turni siamo riusciti a vincere senza grosse difficoltà, mentre in finale, come era prevedibile, abbiamo incontrato una squadra molto competitiva che ci ha costretto al doppio decisivo. Al di là dei valori tecnici, penso di poter dire che la coesione del gruppo, con due atleti sardi e Marco Pincella che si è ben integrato fin da subito, sia uno dei punti di forza della nostra squadra. Abbiamo conquistato lo scudetto al primo tentativo e cercheremo di difenderlo il prossimo anno, presentando una formazione di nuovo all’altezza delle avversarie”.

Oltre al disappunto per la finale persa, il Cus Torino ha un ulteriore motivo di rammarico. “Pochi mesi fa – ha commentato Antonio Cippo – abbiamo perso un punto di riferimento importante e un amico. Nel 2022 Carlo Cora (fiduciario regionale in Piemonte e Valle d’Aosta di wheelchair e poi docente dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi, ndr) era con noi a festeggiare la vittoria dello scudetto e oggi avremmo tanto voluto dedicargli un altro titolo. Abbiamo dato il massimo, ma non è bastato. Complimenti al Tc Terranova per lo scudetto”.

Durante la premiazione, il presidente della Polisportiva Palasport di Bra e presidente onorario del Match Ball Bra Domenico Dogliani ha aggiunto: “Queste giornate sono state ricche di belle partite, durante le quali abbiamo visto atleti e atlete che hanno incarnato lo spirito di determinazione, sacrificio e passione che caratterizza il vero agonismo. Il tennis in carrozzina non è soltanto una disciplina sportiva, ma una straordinaria dimostrazione di come la forza di volontà possa vincere qualsiasi ostacolo. Sono sicuro che chi ha visitato per la prima volta il palazzetto dello sport di Bra abbia apprezzato quanto è stato progettato per accogliere tutti. Dimostrarlo in un evento così importante è motivo di grande orgoglio per la Polisportiva Palasport e per il Match Ball di Bra”.

Elogi all’organizzazione e all’accoglienza da parte di Bra e dei braidesi sono arrivati anche dalla consigliera federale FITP con delega al tennis in carrozzina, Roberta Righetto, la quale ha rimarcato come gli atleti si siano sentiti a casa e si siano resi protagonisti di incontri di alto livello, con un pubblico numeroso e partecipe come cornice. Alle parole della FITP fanno eco quelle del sindaco di Bra, Gianni Fogliato, il quale ha voluto sottolineare come – anche grazie alla sensibilità del circolo – la città abbia dimostrato di aver compreso e apprezzato l’importanza di ospitare un evento di alto livello come i Campionati italiani a squadre di tennis in carrozzina.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

TABELLONE PRINCIPALE, FINALE

Tc Terranova (OT) b. Cus Torino (TO) 2-1

Luca Arca (T) b. Luca Paiardi (C) 6-1 6-0, Antonio Cippo (C) b. Marco Pincella (T) 6-2 6-3, Arca/Cabras (T) b. Cippo/Paiardi (C) 6-2 7-5.

TABELLONE DI CONSOLAZIONE, FINALE

Special Bergamo Sport (BG) b. Sfide Moncalieri Squadra B (TO) 3-0

Paolo Cancelli (B) b. Stefania Galletti (M) 6-2 6-0, Vanessa Ricci (B) b. Marco Salamone (M) 6-2 6-4, Ricci/Morotti (B) b. Zuccalà/Galletti (M) 6-3 6-3.