Cervasca, fervono i preparativi per la nuova edizione della Castagnata

Cervasca, il suo territorio e la sua comunità si preparano a una settimana – la prossima – tutta dedicata al prodotto autunnale per eccellenza: la castagna.



Si parte martedì 8 ottobre alle 20.30 con il dibattito “Cervasca e i suoi castagneti, che futuro avranno?”, in programma nel locale salone polivalente con la partecipazione dell’assessore regionale Paolo Bongioanni, il sindaco Enzo Garnerone, l’ex sindaco Luigi Falco e la dottoressa Maria Gabriella Mellano del Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte.



Ma è con la grande Castagnata prevista per il weekend lungo dell’11, 12 e 13 ottobre che il paese vivrà il momento clou del periodo.



Di seguito il programma della tre giorni:

Venerdì 11

Ore 20, cena a tema a cura del gruppo Picchio Rosso: menù con funghi a 35 euro, senza funghi a 30 euro e per i bambini a 15 euro

Ore 21, ballo liscio con la Claudio Music Folk



Sabato 12

Ore 14.30, passeggiata nei boschi cervaschesi assieme agli operatori del Parco Fluviale Gesso e Stura

Ore 16, apertura della mostra “Terra con acqua, terra senz’acqua”

Ore 17, “Pluf! In Valle Grana” presso il teatro all’aperto o in biblioteca in caso di maltempo

Ore 17.30, inaugurazione 40^ mostra micologica dei funghi e dei “Pisacan”

Ore 20, cena a tema a cura del gruppo Picchio Rosso: menù con funghi a 35 euro, senza funghi a 30 euro e per i bambini a 15 euro

Ore 21, concerto dei “The Beat Circus” in piazza dottor Bernardi



Domenica 13

Dal mattino, svuota solai e mercatino per bambini e ragazzi in piazza dottor Bernardi

Dalle ore 9 alle ore 19, bancarelle lungo le vie di Cervasca con cantine, birrifici, vendita di caldarroste e performance della banda musicale

Ore 10-11-14.30-15.30-16.30, navetta gratuita per la visita al Santuario degli Alpini

Ore 12.15, premiazione del concorso “La cura del bosco”

Nella giornata di domenica avranno anche luogo le esposizioni dei lavori degli alunni dell’I.C. e della scuola dell’infanzia “Sorelle Parola” presso il gazebo della Croce Rossa di Caraglio e le attività di ballo liscio con l’orchestra “Loris Gallo”

Garnerone e Rinaudo: “Evento più grande ogni anno”

– ha ricordato il sindaco”.Ugualmente soddisfatto l’assessore alla Manifestazioni Silvano Rinaudo: “– ha detto -”.