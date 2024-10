Orbetello, madre e figlio trovati morti nel giardino di casa

(Adnkronos) - I corpi di due persone, l'anziana madre e figlio, sono stati ritrovati nel giardino di una casa di campagna nel comune di Orbetello, in provincia di Grosseto. La morte dei due congiunti risalirebbe a qualche giorno fa ma la scoperta dei cadaveri è avvenuta nel pomeriggio di oggi. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulle cause del decesso e sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sul posto anche i sanitari della Croce Rossa e i vigili del fuoco.

La macabra scoperta è avvenuta nella frazione di San Donato, lungo una strada vicinale. A segnalare la presenza del corpo della donna, 92 anni, sarebbe stato un passante che ha chiamato subito il 118. La donna, a terra e con la faccia in giù, però era già morta forse da un giorno o più. Poco lontano è stato scoperto un secondo cadavere, probabilmente quello del figlio della donna. L'uomo sarebbe stato ritrovato dentro un pozzo artesiano o un fosso, secondo le prime notizie.