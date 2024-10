Sfera Ebbasta e il check-up da 2.500 euro, polemiche sui social

(Adnkronos) - Un check-up molto costoso, 2.500 euro, all'ospedale San Raffaele di Milano. Il post con foto con i medici e operatori sui social e una valanga di polemiche per il rapper Sfera Ebbasta. A far arrabbiare una parte dei suoi fan e follower è che l'esame era totalmente a pagamento e non proprio alla portata di tutti. Un 'particolare' che ha fatto imbufalire chi non può permettersi le cure nel privato ma deve affrontare le liste d'attesa nel pubblico.

"Sono stato all'ospedale San Raffaele di Milano per fare un check-up che voglio consigliarvi. Si chiama Full body scan, è un esame che fa solo questo ospedale in questo momento, è molto innovativo. Dura solo 30 minuti e tutto il corpo viene scansionato con altissima precisione e senza uso di radiazioni. Qualsiasi patologia o lesione in qualsiasi parte del corpo può essere evidenziata, anche se molto piccola. Con questo esame è possibile conoscere eventuali problemi da tenere sotto controllo se ne sono", ha scritto il rapper su Instagram. La scelta di un esame così costoso nella sanità privata ha fatto discutere i social, con una valanga di critiche e di racconti di chi per curarsi, o per curare i propri cari, deve affrontare le lunghe attese del Ssn.

Il costo dell'esame, secondo il sito del San Raffaele, è di 2.500 euro. Sempre dal sito, "il Full body scan è un esame avanzato che permette di scansionare tutto il corpo ad alta risoluzione in soli 30-35 minuti, senza l'uso di radiazioni o mezzi di contrasto".