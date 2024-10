Castiglione Tinella: doppio taglio del nastro per due importanti progetti

Quello di sabato 5 ottobre è stato un momento davvero importante per l’Amministrazione comunale di Castiglione Tinella, che ha celebrato la conclusione di due grandi progetti con un doppio taglio del nastro in presenza delle autorità, delle rappresentanze di tutti gli enti e associazioni e della comunità.

Prima il nuovo sentiero naturalistico “A spasso con la Contessa”: un percorso facile di circa 1,5 km con allestimenti e giochi in legno, ispirato al personaggio storico castiglionese - la Contessa di Castiglione - e realizzato attraverso il bando “Sviluppo di itinerari e infrastrutture per il turismo outdoor fruibili da famiglie con bambini” del GAL Langhe Roero Leader.

Poi il completamento dell’area turistico-sportiva compiuto grazie al contributo della Fondazione CRC, che ha compreso l’allestimento delle luci dell’impianto e del modulo servizi-spogliatoi per il nuovo campo sportivo, la realizzazione dell’area camper con gli annessi servizi, l’asfaltatura dell’intera area e il parco giochi pic nic quale elemento legante con il progetto del sentiero. Nel complesso, un lavoro dal valore di quasi 200 mila euro, rivolto sia alla comunità sia al turismo, che amplifica l’offerta verso i visitatori, che valorizza i caratteri storici e naturalistici, che accoglie i camperisti, che offre ai giovani gli spazi e gli elementi necessari per l’attività sportiva.

Per l’occasione sono intervenuti: Mariano Rabino, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero; Francesco Cappello, vicepresidente della Fondazione CRC; Massimo Gula, presidente del GAL Langhe Roero Leader; Alberto Gatto, sindaco di Alba e Consigliere provinciale, e poi Amministratori comunali e anche Roberto Currado e Silvana Pellerino dello Studio Eco che ha progettato il sentiero con la MGR che lo ha realizzato. Le opere, benedette da don Mauro Molinaris, sono ora aperte al pubblico nella loro completezza per la fruizione.

"Un passo decisivo per il nostro lavoro di amministratori in questo mandato - dice il sindaco Bruno Penna -, compiuto grazie a una grande sinergia di lavoro, con l’importante supporto delle istituzioni e grazie all’impegno e all’intervento di tante persone. Un ringraziamento particolare va rivolto ai privati proprietari che hanno concesso il passaggio del nuovo sentiero, alle ditte che hanno lavorato, al nostro ufficio tecnico che ha coordinato gli interventi, agli Amministratori e agli operatori comunali che hanno curato i diversi aspetti. Le realizzazioni hanno valori importanti, arricchiscono anche la frazione Balbi, già nota per il santuario dedicato alla Madonna del Buon Consiglio, dove oggi il Circolo ACLI si occupa di valorizzare ulteriormente i nuovi allestimenti, rimanendo comunque legata al concentrico dove l’ufficio turistico cura la gestione delle attività e dove la Contessa è ricordata con una mostra fotografica permanente".