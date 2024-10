Domani tangenziale di Fossano chiusa tra San Sebastiano e lo svincolo di Villafalletto

Per consentire le prove di laboratorio sulle pavimentazioni recentemente ripristinate, la Tangenziale di Fossano (Statale 231 “di Santa Vittoria”) sarà temporaneamente chiusa al traffico dalle 8:00 alle 14:00 di mercoledì 9 ottobre nel tratto compreso tra l’ingresso in località San Sebastiano e lo svincolo di Villafalletto/Fossano Centro, in entrambe le direzioni.

L’esecuzione delle prove di laboratorio sui nuovi asfalti è un’attività consueta che rientra nelle prove tecniche in esito al rifacimento della pavimentazione.

Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla viabilità locale.