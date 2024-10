Ancona capitale della salute del cervello, sindaco Silvetti: "Onorati e impegnati"

(Adnkronos) - "Questo riconoscimento di cui siamo molto onorati arriva alla vigilia della Giornata della salute mentale del 10 ottobre e all'interno degli Extra G7 che abbiamo organizzato" nell'ambito del G7 della Salute, in programma dal 9 all'11 ottobre ad Ancona. "Abbiamo fatto un percorso conoscitivo e cognitivo per cercare di far capire alla popolazione qual è l'impegno dell'amministrazione comunale. Non ci limitiamo infatti a far parte di piattaforme come 'Everyone for Mental Health', all'interno della quale condividiamo informazioni e buone pratiche, ma siamo impegnati anche in un'attività di informazione che realizziamo presso i parchi pubblici comunali. Qui coinvolgiamo varie generazioni, dove il movimento - dalla ginnastica dolce allo yoga - si integra con informazioni sulla buona alimentazione. Queste sono tutte buone pratiche che ci aiutano a promuovere la salute mentale". Così Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, commenta all'Adnkronos Salute il riconoscimento della città quale capitale europea della salute del cervello, conferito in occasione del convegno organizzato oggi nel capoluogo marchigiano da Ean, European Academy of Neurology, in collaborazione con Sin, Società italiana di neurologia, con la Strategia italiana per la salute del cervello.

"Come sappiamo - aggiunge Silvetti - la salute mentale non è solo una problematica neurologica in senso stretto, ma rappresenta anche un'attività di apertura mentale e di elasticità, elementi fondamentali per vivere meglio e in modo più sano".