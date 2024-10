In sella a motorino rubato e senza casco, si schianta contro muro: morto 17enne a Roma

(Adnkronos) - Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essersi schiantato contro un muro in sella a uno scooter. E' successo intorno alle 18 di ieri nel quartiere Ostiense. Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale sul posto per i rilievi, sembra che la vittima, uno studente senza precedenti con la giustizia, fosse in compagnia di un altro ragazzo in via di Riva Ostiense quando, alla vista di una pattuglia dei carabinieri è salito senza casco in sella al motorino - risultato poi rubato - mentre l'altro, a piedi, si nascondeva nella vegetazione.

Riuscito a far perdere le proprie tracce, è stato ritrovato poco dopo a terra, in condizioni gravissime, dopo essersi schiantato contro un muro. Trasportato d'urgenza al San Camillo, è morto poco dopo. La salma è stata riconsegnata ai familiari.