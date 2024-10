L'evento "Cibo e territorio: storia di un patrimonio umano" arriva a Cuneo

Nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 ottobre si svolgerà a Cuneo l’evento “Cibo e territorio: storia di un patrimonio umano”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino insieme al Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università e all’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea della provincia di Cuneo.

Nella prima giornata, venerdì 11 ottobre presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie di piazza Torino 3, studiosi di diverse discipline si confronteranno in un convegno sui temi dell’alimentazione affrontandoli secondo diversi punti di vista. Riflessioni giuridiche e filosofiche sul cibo come patrimonio costituzionale e umano si alterneranno a interventi di carattere storico sui cambiamenti intervenuti in agricoltura nel corso del Novecento, con un occhio di riguardo al territorio della nostra provincia.

Saranno esaminate alcune specificità della storia dell’alimentazione, quali l’abuso del vino o l’alimentazione dei militari del regio esercito. Durante il pomeriggio verranno affrontati aspetti di costume legati al rapporto tra società, cibo e turismo durante gli anni Cinquanta-Settanta fino arrivare ai giorni nostri, con uno sguardo sociologico sulle contemporanee attrazioni per il cibo.

La seconda giornata, sabato 12, si svolgerà nella Sala comunale San Giovanni, in via Roma 4. È prevista un’introduzione a cura del Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università sul tema della trasformazione e consumo dei prodotti locali, cui seguirà un incontro con alcuni produttori locali, con la possibilità, per chi parteciperà, di degustare alcune eccellenze del territorio cuneese.

Questo evento ricade all’interno del progetto di Public Engagement di Ateneo “CUBO – Le culture del cibo” e delle attività del Centro CIBAN dell’Università di Torino, con sede in Cuneo.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cuneo, della Provincia di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo. Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza e a ingresso libero.