Maltempo sull'Italia, allerta rossa in Lombardia e Liguria: allagamenti a Genova, scuole chiuse

(Adnkronos) -

Ancora maltempo sull'Italia. Due le regioni, Liguria e Lombardia, dove oggi martedì 8 ottobre l'allerta è rossa. Allagamenti a Genova, dove dalle 22 di ieri, è scattata l'allerta arancione. La situazione più critica in Valpolcevera. Nella notte il rio Fegino ha raggiunto il livello di guardia, la Protezione civile ha fatto scattare l'allarme. La raccomandazione è quella di salire ai piani alti e cercare luoghi sicuri. Chiusa la parte bassa di via Borzoli. In giornata sono previsti peggioramento. Disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Nello spezzino l'allerta sarà rossa a partire da mezzogiorno.

L'allerta è arancione per 7 regioni a causa di una perturbazione di origine atlantica che porta forti piogge e temporali su tutte le regioni del Centro-Nord. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Temporali su Liguria e alta Toscana già dalla notte e in estensione, dalle prime ore del mattino, a Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna e successivamente alle Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e resto della Toscana. Si prevede dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di oggi l’estensione di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, a Umbria, Lazio e successivamente, specie sui settori occidentali, ad Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal primo mattino di oggi si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, su Emilia-Romagna, specie settori appenninici e Liguria, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, specie settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte. L'allerta arancione riguarda l’intero Lazio e settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, è gialla in 13 regioni.