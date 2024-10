Incidente agricolo a San Rocco Castagnaretta: muore 70enne

Incidente agricolo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre, a San Rocco Castagnaretta in via Mistral costato la vita a un uomo pensionato 70enne.



L'uomo era da solo al lavoro con uno spaccalegna alimentato dal trattore, quando ne sarebbe rimasto vittima, schiacciato.



Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato di Cuneo per i rilievi del caso, insieme ai sanitari del 118 e alla squadra della prima partenza dei vigili del fuoco di Cuneo.



A dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo che non riusciva più a mettersi in contatto con lui.



A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione ed è stato accertato il decesso.